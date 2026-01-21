Ss195, al via le ispezioni da parte di Anas per stabilire danni e lavori da affrontare: la mareggiata ha portato via parte della strada, le operazioni di ripristino potrebbero richiedere diverso tempo.

L’alternativa consigliata è quella di percorrere la ss 130, poi lo svincolo sp 2, Consortile Macchiareddu, viabilità locale e sp 91.

Anas: “A seguito dei danni causati dalla forte mareggiata, permane la chiusura della SS 195 “Sulcitana” nel tratto tra il ponte della Scafa e il km 10,600 circa, tra Cagliari e Capoterra. I tecnici Anas sono impegnati nelle ispezioni lungo il tratto costiero per valutare l’entità dei danni e programmare gli interventi di ripristino e messa in sicurezza, non appena le condizioni meteo lo permetteranno. Anas continua a monitorare la situazione per garantire la sicurezza della circolazione e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile”.