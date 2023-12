Fine del mercato tutelato anche in Sardegna, nuova stangata: il 90% delle tredicesime finirà in bollette

Di



sardegna

A gennaio addio alle tariffe blindate per il gas, ad aprile per l’elettricità. Tantissime le famiglie in difficoltà che a Cagliari e in tutta l’isola non riescono a far quadrare i conti: e il 90% delle tredicesima servirà a pagare tasse.