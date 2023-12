Paura in via Is Mirrionis a Cagliari. Un’automobile, vicino al marciapiede, ha preso fuoco. Dal cofano è iniziato ad uscire fumo e chi si trovava a bordo, fortunatamente, è riuscito a uscire in tempo. Provvidenziale l’utilizzo di un estintore, per evitare che le fiamme potessero avvolgere tutta l’auto. Non si registrano feriti.