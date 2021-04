Monserrato, addio a Nicola Serra dopo lo schianto in via Crasso: “Povero angelo, immensa tristezza”

Choc a Monserrato per la tragica scomparsa di Nicola Serra, 21 anni, che a bordo del suo ciclomotore si è schiantato contro un’auto in sosta in via Crasso. L’incidente è avvenuto verso le 19, il giovane ha perso il controllo del mezzo andando a rovinare a una velocità verosimilmente notevole contro una Renault Clio parcheggiata a bordo strada. Benché indossasse il casco l’impatto è stato mortale. Inutili sono stati tutti i tentativi da parte dei soccorritori di rianimare il ragazzo: purtroppo Nicola è spirato poco dopo.

Tantissimi i commenti sui social da parte di amici, conoscenti e semplici cittadini sconvolti per l’accaduto. “Povero angelo” si legge. “Immensa tristezza per un ragazzo cosi giovane”. Purtroppo non è il primo incidente mortale che avviene in via Crasso, una delle arterie in cui, molto spesso, i limiti di velocità non vengono rispettati. I cittadini non nascondono la preoccupazione soprattutto per chi, tutti i giorni, percorre a piedi la via.