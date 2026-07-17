Nascondeva esplosivi ad alto potenziale in un’area poco distante dal centro abitato: un allevatore 61enne di Domusnovas è stato arrestato dai carabinieri di Iglesias con l’accusa di detenzione illegale di esplosivi. Dopo il giudizio con rito direttissimo, l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto disponendo per l’uomo l’obbligo di dimora.

L’operazione è scattata nell’ambito di un servizio di controllo avviato dai militari dell’aliquota operativa del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Iglesias, sulla base di elementi che indicavano la possibile presenza di materiale illecito nella disponibilità dell’allevatore, già noto alle forze di polizia.

I carabinieri hanno effettuato una verifica nella zona individuata, rinvenendo il materiale esplosivo e procedendo all’arresto del 61enne. Al termine dell’udienza, all’indagato sono stati concessi i termini a difesa e applicata la misura dell’obbligo di dimora. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’uomo dovrà essere accertata in via definitiva con sentenza.