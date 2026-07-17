Ha spinto a terra un’anziana di 75 anni e le ha strappato la borsa che portava a tracolla: un 28enne è stato arrestato dalla polizia di Stato con l’accusa di rapina aggravata. L’uomo è stato bloccato dai passanti e poi fermato dagli agenti della Squadra Volante intervenuti dopo una richiesta di soccorso al 112.

L’episodio è avvenuto all’alba in piazza del Carmine, a Cagliari. Secondo quanto ricostruito, la donna stava attraversando la piazza quando sarebbe stata avvicinata alle spalle e spintonata dal 28enne, che le avrebbe sottratto la borsa. Nonostante lo stato di shock, la vittima è riuscita a chiedere aiuto attirando l’attenzione dei presenti.

Alcuni passanti sono intervenuti immediatamente, riuscendo a raggiungere e immobilizzare l’uomo fino all’arrivo delle pattuglie della Polizia. Il 28enne è stato arrestato in flagranza e la sua posizione è stata sottoposta alla valutazione dell’autorità giudiziaria.

Dopo l’udienza di convalida, il gip ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti dell’indagato la misura del divieto di dimora nel Comune di Cagliari.