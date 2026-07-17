Gravissimo lutto per il ct della nazionale di calcio italiana Silvio Baldini. Si è spenta a soli 30 anni la figlia Valentina. La giovane, laureata in medicina e specializzata in psichiatria, era affetta da tetraparesi spastica.

Ricercatrice di talento e autrice di pubblicazioni scientifiche di livello, Valentina aveva anche ricevuto l’onoreficenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana proprio per il suo impegno nel suo lavoro a tutela della saluta fisica e mentale delle persone.