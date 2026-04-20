Ancora un episodio spia di totale abbandono del quartiere da parte dell’ammistrazione: esche topicide e resti di materiale animale sono stati trovati questa mattina, intorno alle 7.30, all’interno del Parco dei Bimbi di Su Planu, entrando da via Montanaru. Il materiale, potenzialmente pericoloso, è stato rimosso poco dopo il ritrovamento.

A segnalare l’episodio sono stati alcuni frequentatori dell’area verde, che hanno lanciato l’allarme per i rischi legati alla presenza di sostanze altamente tossiche, soprattutto per animali domestici e bambini.



La segnalazione è stata trasmessa alla polizia locale e al Comune, informato dell’accaduto per gli accertamenti e le eventuali misure di controllo.

Serve dunque massima prudenza, importante poi segnalare tempestivamente alle autorità competenti la presenza di ulteriori materiali sospetti nell’area.

Su Planu era un tempo il quartiere gioiello di Selargius: ora è completamente abbandonato a se stesso, con buche enormi nelle strade, marciapiedi dissetstati e pericolosi, pavimentazione dei parchi divelte, sporcizia ovunque. E nessuno che si preoccupi di intervenire.