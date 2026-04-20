Tragedia oggi lungo la A1 vicino Caserta. Un camionista di soli 55 anni, Luigi Nappo, è stato investito e ucciso durante la protesta per il caro carburante indetta da Unatras. Stando a quanto ricostruito, il 55enne era sceso dal mezzo per aiutare gli altri tir in arrivo a rallentare e a far fluire il traffico. All’improvviso, però, il camionista è stato travolto da una mini Cooper con alla guida un 23enne. Il giovane, in stato di choc, si è subito fermato per prestare soccorso ma purtroppo era troppo tardi, Nappo è morto sul colpo.

La protesta è iniziata allo scoccare della mezzanotte, quando i mezzi si sono posizionati in coda lungo la carreggiate di destra. Il blocco, previsto fino al prossimo 25 aprile, è stato sospeso intorno alle 4 di questa mattina dopo la tragedia. Il 23enne è stato portato in ospedale per gli accertamenti e i test di rito ed è stato denunciato per omicidio stradale.

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