Barelle nei corridoi, spazi insufficienti e condizioni igieniche giudicate inadeguate: è la denuncia di alcuni pazienti e familiari dal reparto di Medicina generale dell’ospedale Brotzu di Cagliari.

Guardate le foto: sovraffollamento e difficoltà nella gestione dei ricoveri, con persone costrette a restare nei corridoi e a utilizzare servizi comuni ritenuti non adeguati.



Alle criticità strutturali si aggiungerebbero, sempre secondo le testimonianze, problemi nella comunicazione con il personale sanitario, con informazioni ritenute carenti sul quadro clinico dei pazienti.

Una segnalazione che riporta l’attenzione sulle condizioni della sanità ospedaliera e sulla pressione cui sono sottoposti i reparti, soprattutto in termini di posti letto e organizzazione dei servizi.