Ci sono terribili risvolti circa la morte del 21enne Andrea Sciorilli, ritrovato nelle scorse ore senza vita nel garage della sua casa di Vasto, in provincia di Chieti, ucciso da tre coltellate al torace.

Nella notte, come confermato dal legale Massimiliano Baccalà e riferito pochi istanti fa da La vita in diretta, il padre avrebbe confessato il delitto dopo un lungo interrogatorio. I primi rilievi effettuati dai Ris subito dopo il ritrovamento del corpo avevano fatto supporre che il delitto potesse essere stato compiuto da qualcuno che la vittima conosceva bene.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l’omicidio sarebbe scaturito al culmine di una violenta lite e che non era la prima volte che in casa c’erano tensioni con la giovane vittima ed episodi di violenza. Risale al 2024 infatti una denuncia da parte del padre nei confronti del 21enne per violenza domestica.