L’unione fa la forza, soprattutto se l’obiettivo è univoco: restituire la naturale bellezza ai luoghi più amati della nostra isola. Nelle scorse ore, grazie alla sinergia dei Comuni di Cagliari e Quartu sono state raccolte due tonnellate di rifiuti al Poetto. Un segnale chiaro non solo di collaborazione ma di ciò che si vuole ottenere per il futuro.

“Non importa se una o due tonnellate di rifiuti.Onestamente avrei preferito trovarne di meno”, le parole dell’Assessora all’ambiente di Cagliari Luisa Giua Marassi.

“Ciò che conta davvero è il messaggio che, insieme, siamo riusciti a trasmettere. Il Poetto non è una pattumiera.

Il Poetto è un patrimonio naturale inestimabile. Ed è di tutti e di tutte. Impariamo a viverlo, curandolo e proteggendolo.

Restituiamogli tutta la bellezza e l’amore che ci dona.

Un lungomare pulito non si costruisce solo con i servizi.

Si costruisce con il rispetto, con il buon senso di chi lo vive ogni giorno, o anche solo nel weekend, con i piccoli gesti e la responsabilità individuale e collettiva.

Ecco noi oggi abbiamo detto chiaramente da che parte stiamo”.