Solanas, la tristezza dei bagnanti per la tartaruga morta in spiaggia: “Abbiamo fatto tutto il possibile”
Il racconto della sindaca di Sinnai Maria Barbara Pusceddu: “Questa mattina sul bagnasciuga della spiaggia di Solanas, in un momento di particolare affollamento di turisti e bagnanti, è stata purtroppo rinvenuta la carcassa di una tartaruga Caretta caretta.
Ci dispiace sempre profondamente assistere alla perdita di esemplari così preziosi per la biodiversità dei nostri mari, ma ci tengo a condividere con voi l’efficacia e la rapidità con cui la macchina degli interventi si è messa in moto per gestire una situazione meritevole dei dovuti approfondimenti.
Desidero ringraziare sentitamente tutti coloro che hanno collaborato a una risoluzione così rapida:
I cittadini e i turisti, che ci hanno contattato fin dalle prime ore del mattino dimostrando grande senso civico.
L’Area Marina Protetta, che ha preso subito a cuore la situazione attivando immediatamente la ASL.
La nostra Polizia Locale di Sinnai, coordinata dal comandante Giuseppe Fiori, è intervenuta sul posto fin dai primi momenti per coordinare la messa in sicurezza dell’area.
Il Servizio Veterinario della ASL, intervenuto per la rimozione e per avviare gli accertamenti che cercheranno di risalire alle cause della morte dell’animale.
La Società COSIR, a cui sono state affidate le disposizioni per il corretto smaltimento.
La spiaggia, nella parte interdetta, è stata tempestivamente liberata e restituita alla piena fruizione”, conclude la sindaca di Sinnai.
Grazie ancora a tutti