Un risveglio terribile per Giuseppe Conti, titolare dell’ edicola che si trova nel bel mezzo dei lavori per la metro lèggera in Viale Diaz a Cagliari.

Il chiosco è stato totalmente distrutto dalle fiamme durante la notte.

“Buongiorno,oggi mi ritrovo in queste condizioni distrutto il chiosco”, spiega sconvolto Conti.

Molti utenti suggeriscono anche una raccolta fondi per sostenere Conti, che come tanti altri commercianti della zona già da tempo è in difficoltà a causa del cantiere che non permette una viabilità normale.

I vigili del fuoco hanno spento il rogo prontamente ma purtroppo della struttura non è rimasto più nulla. Le forze dell’ ordine sono al lavoro per accertare l’origine del devastante incendio.