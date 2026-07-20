I carabinieri di Cagliari sono intervenuti nella notte nel centro cittadino dopo la segnalazione di un’effrazione in corso all’interno di un’abitazione momentaneamente interessata da lavori di ristrutturazione.

I militari hanno colto in flagranza un uomo e una donna mentre tentavano di forzare una finestra dell’immobile servendosi di un cacciavite e di una tronchesina. I due, un trentenne disoccupato del capoluogo e una trentottenne disoccupata residente a Selargius, entrambi già noti alle Forze di Polizia, sono stati immediatamente bloccati e privati degli attrezzi da scasso.

Al termine degli accertamenti sono stati tratti in arresto con l’accusa di tentato furto e condotti presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio.