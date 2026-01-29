Ha rischiato grosso il titolare della nota pizzeria cagliaritana Troll Alessio Congia. L’uomo è rimasto coinvolto in un brutto frontale oggi pomeriggio in via Nervi, nella zona nord est industriale di Elmas.

Come riferito da Congia a Casteddu Online, ferito assieme ad un’altra persona, il sinistro sarebbe avvenuto a causa di un’inversione sulla striscia continua da parte di una Ford che si stava recando alla concessionaria.

Tanto spavento e diversi traumi per Congia, ma nonostante la violenza dell’impatto le conseguenze non sono state gravi come le circostanze avrebbero potuto provocare.