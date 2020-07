Dramma di Villasimius, conclusa al Policlinico l’autopsia sul corpo di Edoardo Visconti

È terminata l’autopsia, disposta dal pm Luca Forteleoni, sul corpo di Edoardo Visconti, il 21enne cagliaritano travolto, all’alba di domenica, da un’auto sulla Sp 17, dopo aver trascorso una serata alla discoteca Sciabecco di Villasimius. Il medico legale Nicola Lenigno ha concluso tutte le operazioni nel corso del pomeriggio: spetta ora al pm decidere, sulla base della relazione, se restituire o meno la salma alla famiglia. La decisione potrebbe arrivare già nelle prossime ore o, al massimo, domattina. Intanto, vanno avanti le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto: “Sappiamo che presto verrà nominato un perito che dovrà occuparsi di analizzare la Volkswagen Polo del mio assistito”, spiega Antonio Incerpi, l’avvocato di Lorenzo Cireddu, il giovane al volante dell’auto. “Ci siamo sentiti nuovamente qualche ora fa, è ancora sotto choc e continua a ripetere che lui ricorda di non aver colpito nessun pedone. Domani dovrebbero arrivare anche i risultati degli esami tossicologici eseguiti sul mio assistito”.

Dall’altra parte, a tutelare i familiari di Edoardo Visconti, c’è l’avvocato Aldo Luchi, nominato dalla madre del 21enne: “I genitori non hanno ancora ricevuto nessun aggiornamento, potrebbero avere una notifica legata all’autorizzazione alla sepoltura da parte dei carabinieri”.Questo, ovviamente, se arriverà il via libera dal pm: “Attendiamo gli sviluppi, l’autopsia è stato il primo atto necessario per valutare bene le cause dell’incidente che hanno portato al decesso del povero Edoardo. Sinora, c’è un elemento univoco, che vede nel conducente dell’auto il responsabile dell’incidente”.