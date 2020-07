Cagliari, discariche in via Lentisco e via Duca di Genova: a Pirri rifiuti e puzza da mesi

Da mesi la discarica di via Duca di Genova a Pirri, non viene pulita. L’allarme di Valerio Piga su Facebook. “I rifiuti e la puzza stanno aumentando ma nessuno interviene. Nei giorni scorsi ho denunciato la situazione critica sia in via del Lentisco sia in via Goretti, sempre a Pirri. La città di Cagliari è in completo abbandono