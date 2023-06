Dragon boat, le Karalis Pink da Venezia verso Falconara

Dopo Venezia le Karalis Pink Team vanno a Falconara.

“Sai quando qualcosa nella testa ti dà la spinta e l’adrenalina ti fa dimenticare che sei stanchissima?? Ecco noi in questo momento ci sentiamo così!!!

È la voce unanime della squadra di Dragon boat delle Karalis Pink Team, appena tornate dalla meravigliosa esperienza a Venezia per la storica Vogalonga (33km di pagaiata) con la medaglia al collo e in partenza per Falconara dove il quinto trofeo nazionale LILT chiama. Sono indomabili le nostre donne in rosa, che hanno attraversato ben altre tempeste e tutte assieme, come sempre, vivranno ancora una volta con le altre squadre rosa italiane, altre bellissime esperienze. Ma le gare sono solo un pretesto, ci si incontra per farsi coraggio l’un l’altra e per onorare la Vita.