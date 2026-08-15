Avviso della Protezione Civile regionale, ordinaria criticità dalle 12 alle 18. Misure di autoprotezione ed elenco delle strade di Pirri dove è opportuno evitare di parcheggiare.

Temporali estivi, nuovo codice giallo a Cagliari per domenica 16 agosto

Nuovo avviso per rischio idrogeologico per temporali della Protezione civile regionale, valido dalle 12 alle 18 di domani, domenica 16 agosto 2026, per il territorio di Cagliari.

In via precauzionale, a ulteriore tutela della sicurezza e della salute pubblica, la Protezione civile del Comune di Cagliari ha individuato le vie del territorio della Municipalità di Pirri dove è opportuno evitare di parcheggiare (vie: Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse; Italia; Dolianova; Sinnai; Settimo; Mara; Donori; Santorre Di Santarosa; Confalonieri; Ampere) e l’area di sosta sicura nella zona della Piscina comunale di Terramaini in via Pisano.

Per informazioni contattare il Servizio Protezione Civile Comune di Cagliari, numero di telefono 070.6778306, 070.6776933, 0706776953, 070.6777352 e 070.6776977 (ore ufficio), o il Centro radio Polizia Locale di Cagliari, numero di telefono 070.533533 (attivo 24 ore su 24).