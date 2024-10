Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Diego Lai della Neon Europa di Cagliari e Presidente AIFIL, presente a Viscom Italia 2024 presso lo stand AIFIL. Un appuntamento imperdibile per il settore delle insegne luminose.

L’AIFIL, (Associazione Italiana Fabbricanti Insegne Luminose) guidata da Diego Lai, ha sempre avuto un ruolo determinante nella promozione e tutela degli interessi delle aziende produttrici di insegne luminose in Italia. La sua presenza, a Viscom è fondamentale per consolidare il dialogo tra gli operatori del settore, incentivare la collaborazione e diffondere conoscenze tecniche e normative aggiornate.

Viscom Italia è la fiera leader in Europa per la comunicazione visiva e riunisce professionisti provenienti da tutto il mondo. Per chi opera nel settore delle insegne luminose, questo evento rappresenta un’occasione unica per aggiornarsi sulle nuove tecnologie, scoprire soluzioni innovative e confrontarsi con i principali attori del mercato. L’industria delle insegne è in continua evoluzione, trainata dall’innovazione digitale e dalla crescente attenzione all’eco-sostenibilità, temi centrali anche in questa edizione di Viscom.

Gli operatori del settore delle insegne luminose sono invitati a visitare lo stand AIFIL, presso il Padiglione 8, Stand L23/L25 di Fiera Milano Rho per scoprire tutte le novità che l’associazione ha in serbo per il futuro. Qui potranno confrontarsi con Diego Lai e il suo team, approfondire i benefici di far parte di una comunità di professionisti e trovare soluzioni concrete per migliorare la propria attività. La partecipazione a Viscom Italia e il contatto diretto con AIFIL rappresentano un passo strategico per tutti coloro che vogliono essere protagonisti dell’evoluzione del settore delle insegne.

AIFIL: il valore dell’appartenenza a una rete di eccellenza

Iscriversi ad AIFIL significa far parte di una rete di aziende altamente qualificate, accedere a consulenze specialistiche, partecipare a corsi di formazione dedicati e avere un canale privilegiato per dialogare con le istituzioni nazionali e locali. Essere associati ad AIFIL offre inoltre un supporto concreto per affrontare le sfide del mercato, soprattutto in termini di conformità normativa, sostenibilità e innovazione tecnologica.

