P&P Solutions ha celebrato con successo l’inaugurazione del suo nuovo ufficio a Sestu, situato in Località is Coras 9, piano 1. L’evento, tenutosi il 6 Dicembre alle 18:30, ha visto la partecipazione di importanti esponenti del settore, clienti, partner e membri della comunità locale, segnando un momento significativo nella crescita dell’azienda.

La cerimonia di inaugurazione è iniziata con un caloroso discorso di benvenuto da parte dei soci fondatori Nicola Pinna e Alessandro Peddis. Nel loro intervento, hanno espresso profonda gratitudine verso i dipendenti, i clienti e i collaboratori, sottolineando come il successo dell’azienda sia frutto di un lavoro di squadra.

Hanno partecipato all’evento figure di rilievo come l’onorevole Valter Piscedda consigliere regionale , Massimiliano Bullitta e Antonio Manca rispettivamente vice Sindaco e presidente del consiglio comunale di Sestu oltre a numerosi clienti e fornitori. La loro presenza ha sottolineato l’importanza dell’inaugurazione per la comunità locale e per il settore.

Durante il discorso, i fondatori hanno ricordato il lontano 2007, quando ebbero l’idea di creare una società che potesse operare in diversi settori, partendo dalla progettazione edilizia e impiantistica. “Abbiamo sempre pensato che diversificare le varie attività sarebbe stato il modo migliore per far crescere la nostra società, con la mentalità di investire in nuovi strumenti e beni aziendali per crescere continuamente. Ed è questo lo spirito che ci ha portato ad aprire una nuova sede,” hanno detto. “È stato un anno ricco di idee, siamo entrati anche nel mondo assicurativo e finanziario. Quello di oggi non è un traguardo, bensì l’inizio di un nuovo percorso che, nonostante le difficoltà che potremo trovare, siamo sicuri di poter superare con il nostro team.” Hanno concluso con una riflessione motivante: “Certi obbiettivi sembrano impossibili da raggiungere, tranne quando la perseveranza non li rende possibili.”

Un momento particolarmente emozionante dell’evento è stato quando tutti i dipendenti e collaboratori hanno ringraziato i due fondatori, omaggiandoli con una bellissima targa in segno di gratitudine e riconoscenza per la loro leadership, visione e per il continuo supporto e l’attenzione dedicata al benessere del personale. La giornata si è conclusa con una bellissima torta e il tradizionale taglio con le rispettive mogli dei fondatori, aggiungendo un tocco di familiarità e calore all’occasione.

Dopo il discorso di apertura, gli ospiti hanno avuto l’opportunità di partecipare a una visita guidata del nuovo ufficio, scoprendo le moderne strutture che P&P Solutions ha messo a disposizione per migliorare ulteriormente i propri servizi. La visita è stata seguita da un rinfresco, durante il quale i presenti hanno potuto socializzare e condividere idee.

L’azienda, leader nel settore delle progettazioni, costruzioni e del fotovoltaico, con quasi 20 anni di esperienza, si distingue per il suo impegno nell’energia pulita e nell’innovazione. Il nuovo ufficio a Sestu è solo uno dei tanti passi nel percorso di crescita di P&P Solutions, che mira a soddisfare sempre meglio le esigenze dei propri clienti.

Per ulteriori informazioni, P&P Solutions invita a contattare il numero 3519406654 o via email a [email protected].