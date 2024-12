Cagliari-Atalanta 0-1, rossoblù più belli della Dea ma Carnesecchi para tutto prima del Zaniolo show. Un Cagliari bellissimo e sfortunato: almeno quattro nitide palle gol contro la capolista Atalanta, ma il portiere avversario è un muro che respinge tutto. Il Cagliari domina il primo tempo ma viene beffato nel finale da Zaniolo, che segna ed esulta sotto la Curva Nord scatenando la polemica. Nicola incarta Gasperini ma non basta: il tecnico aveva preparato ottimamente la partita, bloccando i nerazzurri sulle corsie e soffocando il gioco dei bergamaschi.

E se è vero che l’attacco del Cagliari continua a non segnare e a non avere un vero bomber, stavolta davvero ci si è messa la classica jella a decretare la sconfitta dei padroni di casa. Come a Firenze, meglio che a Firenze ma il bel gioco non porta punti, gli applausi restano fini a se stessi. Il Cagliari esce a testa alta dalla sfida contro la capolista.