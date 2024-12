Vari veicoli sono rimasti coinvolti poco fa in un tamponamento a catena sull’Asse Mediano all’altezza dello svincolo con viale Marconi, andando verso Poetto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere i feriti che, fortunamente, non sembrano essere in gravi condizioni. Le forze dell’ordine si stanno invece occupando dei rilievi e di coordinare il traffico, al momento bloccato. Diversi disagi per tutti gli automobilisti e lunghe code di oltre un chilometro.