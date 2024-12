Se ne è andato a soli 60 anni Roberto Medas, l’ex panettiere clochard che aveva, giorno dopo giorno, conquistato l’affetto e il cuore di tutti.

Roberto, che lascia tre figli, era originario di Dolianova e non aveva avuto una vita facile. Aveva da tempo accanto un cane e aveva rifiutato l’aiuto del Comune per una sistemazione adeguata e migliore. Tutti, nel quartiere e in città, non potranno che ricordarlo con affetto e con il sorriso. Il funerale sarà celebrato lunedì 16 dicembre alle 15:30 nella chiesa di San Biagio.