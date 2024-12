“Al via il nostro Tour! Questo progetto nasce da un sogno: unire la passione per la moda alla voglia di portare qualcosa di unico e speciale in giro per la Sardegna. Dopo due anni di lavoro e dedizione, Glitter Boutique prende vita, portando con sé il desiderio di avvicinarsi alle persone e offrire non solo abbigliamento, ma un’esperienza fatta di stile, cura e attenzione ai dettagli.

Io e le mie fantastiche collaboratrici vi aspettiamo per regalarvi una coccola speciale: ci troverete dall’11 dicembre al 5 gennaio al Centro Commerciale Le Vele, in Via delle Serre a Quartucciu.

Seguiteci su Instagram (glitter_boutique), TikTok (glitterboutique00) e Facebook!

Taggateci nelle vostre foto!”