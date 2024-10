Cagliari, si schiantano contro un muro in via Vesalio: due giovani in codice rosso al Brotzu

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Grave incidente in via Vesalio a Cagliari. Una Citroen è finita prima contro un palo della luce e poi contro un muro in via Vesalio. L’impatto, avvenuto poco prima dell’alba, è stato abbastanza forte: una ventiduenne e un ventunenne sono rimasti feriti, ma fortunatamente vivi, e trasportati al Brotzu. Se la caveranno con trenta e venti giorni di cure. Con loro anche una ragazza che, fortunatamente, ha riportato solo qualche ferita lieve.

In azione vigili del fuoco e polizia Locale, oltre alle ambulanze del 118.