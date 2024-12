Dubai Rent 7.0 Srl, creata 11 mesi fa e operante da 9 nella città di Cagliari, è un’azienda di autonoleggio con un chiaro obiettivo: rendere il Luxury e il mondo Premium dell’automotive accessibile a chiunque senza discriminazione.



Una frase in grado di rappresentare l’azienda è la seguente: “drive your dream low cost”. Tradotto: guida il tuo sogno a basso prezzo.



Oltre ad avere delle tariffe davvero competitive tanto da fare gola a tutta Italia, l’azienda cura nei minimi particolari l’aspetto umano, “coccolando” i propri clienti. L’azienda viene incontro al cliente tanto che ogni noleggio è personalizzabile in base alle richieste e esigenze.



Non solo: ottimizza le tempistiche burocratiche che riguardano la contrattualistica, igienizza e ripulisce ogni centimetro delle auto fornendo una vettura nuova e sgargiante.



L’azienda assiste il cliente prima, durante e anche dopo il noleggio. La disponibilità è h24 sui social. In breve tempo l’azienda ha raccolto più di 120 recensioni da parte dei suoi clienti e tutte a 5 stelle.



Dubai Rent 7.0 è presente a Cagliari con un’etica di lavoro finalizzata a rendere i sogni o anche semplici sfizi possibili e fattibili, di amanti e non delle auto, senza creare ostacoli o privazioni dovute da tariffe o burocrazia per provare super car che probabilmente molti cittadini non avrebbero mai visto o guidato.



Il lavoro? Partiti con il noleggio orario h24, adesso operano con un noleggio giornaliero ma con tantissimi servizi e flessibilità.



Ilenia e Valerio insieme al loro staff sono riusciti a conquistare il cuore non solo della Sardegna ma anche di tutta l’Italia. Ad oggi le richieste di aprire sedi in svariate regioni da parte dei vari seguaci sui social sono parecchie, tanto che da poco è partita l’iniziativa franchising e a breve apriranno le prime 3 sedi a Domusnovas, Oristano e a Rimini.



Nel dettaglio, perché Dubai Rent riesce a distinguersi? È una azienda al grande servizio del cliente, che sceglie quale auto noleggiare. Una volta scelto il modello, l’azienda si cura di trovare la determinata auto con colori, optional o magari edizioni limitate uniche nel loro genere. Nello strettissimo arco temporale di 9 mesi, l’azienda, ha chiuso più di 1000 contratti e il fatturato si aggira a più di mezzo milione di euro.



La parte forte della azienda oltre le auto sono le tariffe, poiché per una persona comune è quasi un controsenso accostare il lusso e auto del genere a un servizio accessibile a tutti come quello fornito dalla azienda. L’obiettivo dell’azienda non è high ticket ma l’esatto opposto, tanto che con questi prezzi e condizioni riescono a fare uscire tutte le auto 29/30 giorni.



Se non conoscete l’azienda o non li avete mai sentiti ad oggi lasciamo la pagina social qui sotto.