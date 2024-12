Pellegrini sardi a terra: Moby organizza una corsa speciale. Durante la giornata di ieri la sospensione delle corse che avrebbero dovuto collegare la Sardegna alla Corsica. Le forti raffiche di vento previste, non ne hanno permesso la navigazione. In occasione della visita pastorale di Papa Francesco ad Ajaccio, tanti pellegrini sardi hanno visto sfumare la possibilità di incontro con il Pontefice. Disagio rientrato a seguito della notizia lanciata da Moby: corsa anticipata per permettere a fedeli, giornalisti e clericali di poter essere presenti. La partenza è prevista alle 5 di domani mattina da Golfo Aranci, tuttavia sarà possibile salire a bordo del traghetto già da stanotte, dalle 21 alle 23, usufruendo della cosiddetta Moby Night, evitando il viaggio notturno in direzione Golfo Aranci.