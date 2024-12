Una giornata horror per gli automobilisti di Cagliari e dei paesi dell’hinterland. Fra cantieri, assalto ai negozi per lo shopping natalizio e incidente sull’asse mediano, la pazienza di chi oggi pomeriggio si è messo alla guida è stata messa a dura prova. Sull’asse mediano, un maxi tamponamento con feriti ha bloccato la circolazione: auto ferme e poi ripresa a passo d’uomo dopo ore di attesa. Peggio ancora la situazione in centro: piazza Matteotti è ormai paralizzata, ma anche viale Diaz in direzione via Roma si è trasformata in un unico serpentone di auto.

Di parcheggi manco a parlarne: stracolmo quello della stazone, introvabile anche a pagamento nelle strisce blu.