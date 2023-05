DERMATOLOGIA ESTETICA: Come può aiutarci a migliorare l’aspetto della nostra pelle.

La pelle è l’organo che riveste tutto il nostro corpo e che delinea il confine tra interno ed esterno, tra noi e

l’ambiente circostante, ha un ruolo fondamentale nella vita di tutti i giorni, sulla pelle infatti scriviamo la

storia di ogni giorno e le esperienze vissute.

Oltre alla fondamentale funzione di barriera per il nostro organismo, la nostra cute ci consente di entrare in relazione con gli altri, ci permette di scambiare le emozioni ed esprime anche i nostri stati d’animo come il rossore quando siamo imbarazzati o arrabbiati, o il pallore se siamo spaventati.

A causa dell’avanzare del tempo il nostro organismo è soggetto a un naturale processo di invecchiamento e con esso anche la nostra pelle, che proprio per la sua funzione di protezione diventa un bersaglio facile per gli agenti esterni come sole, vento e inquinamento atmosferico.

Presso lo studio Jumeaux Med, in Via Nuoro 42 a Cagliari, troviamo la Dottoressa Jasmine Anedda, Medico Chirurgo specializzato in Dermatologia e Malattie Veneree che ci spiega perché la pelle si macchia e quali sono le tecniche di Dermatologia Estetica per l’eliminazione delle macchie solari sulla pelle:

<<Le macchie cutanee possono avere diverse cause. Le lentigo solari, comunemente chiamate “macchie solari” sono quelle che insorgono con maggiore frequenza. Si presentano più spesso su viso, décolleté e dorso delle mani, e in generale in tutte le zone foto esposte. Il sole è la principale causa della loro insorgenza. I raggi ultravioletti infatti interferiscono con il meccanismo responsabile delle sintesi della melanina con un incremento della produzione di quest’ultima. Si manifestano sia negli uomini che nelle donne, di solito sopra i 50 anni ma spesso anche prima>>

Quali trattamenti consiglia per migliorare l’aspetto della pelle?

<<Esistono diversi trattamenti di Medicina Estetica con cui si possono eliminare o almeno ridurre le lentigo solari. Tra questi ne ricordiamo alcuni come il peeling che consiste nell’applicazione cutanea di uno o più agenti chimici che accelerano la rimozione degli strati cutanei più superficiali, favorendo così la rigenerazione cutanea, possono essere trattate anche mediante l’utilizzo di laser e luce pulsata o con la crioterapia che prevede l’utilizzo di azoto liquido a bassissime temperature che, causando un’ustione, favorisce l’eliminazione della lentigo solare>>.

<È fondamentale evitare l’esposizione solare nei giorni successivi al trattamento, utilizzare un filtro solare che abbia un fattore di protezione 50+ e in generale seguire tutte le indicazioni post trattamento che il medico ci fornisce>>.

La pelle è il nostro biglietto da visita, curarla affinché appaia sana e luminosa ci aiuterà nei rapporti con gli altri e ci permetterà di avere maggiore sicurezza nelle nostre attività quotidiane.

INFO:

Indirizzo: Via Nuoro, 42, 09125 Cagliari CA

Telefono: 070 754 7826