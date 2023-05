Teatro e beneficenza a Selargius: spettacolo su Morricone per aiutare una bimba affetta da una malattia rara

Grande successo al Teatro Si’e Boi di Selargius per lo spettacolo “Quella Volta che Ennio mi raccontò “, iniziativa in favore della solidarietà infatti parte del ricavato andrà alla Odv ” Nessuno è escluso “, per aiutare una bambina di 7 anni affetta da una malattia rara . L’ evento realizzato con il patrocinio del Comune di Selargius ed organizzato da Luca De Angelis e ” Nonsoloavvocati ” ,con la collaborazione di Massimo Cardinaletti, ha ripercorso la vita e la musica del grandissimo maestro Ennio Morricone . Sul palco il giovane musicista fabrianese Diego Trivellini interprete all’ avanguardia e innovatore della fisarmonica elettronica , che ha concentrato 100 strumenti musicali in una fisarmonica speciale consentendogli cosi’ di eseguire, con elevata maestria ,alcuni dei brani piu’ famosi del pluripremiato maestro italiano vincitore di due premi Oscar. Il numeroso pubblico presente ha potuto cosi’ assistere all’ esecuzione dei temi struggenti di ” Nuovo Cinema Paradiso ” e ” Mission ” , delle immortali colonne sonore di ” C’era una Volta il West ” , ” Giu’ la Testa “, ” Per un pugno di Dollari “, ” Il Buono il Brutto e il Cattivo ” e tante altre.

L’ esecuzione musicale e’ stata intercalata dal racconto della vita di Ennio Morricone ,tenuto magistralmente da un bravissimo Stefano Masciarelli, che ha consentito al pubblico di seguire la vita ed il percorso del grande Maestro fin dalla giovanissima età, raccontando aneddoti e curiosità relativi alla sua straordinaria carriera di compositore e musicista . Sono state eseguite anche delle canzoni di cui Morricone ha curato l’ arrangiamento come ” Se Telefonando ” , ” Fatti mandare dalla mamma ” , ” Il mondo ” .

Particolare attenzione hanno suscitato gli episodi riferiti agli incontri con i grandi registi come Sergio Leone , Elio Petri , Alberto Bevilacqua , Roland Joffe’, Giuliano Montaldo . La serata ha visto anche la partecipazione di Luca De Angelis che ha sapientemente presentato l’evento e recitato alcuni brani , di Fabrizio Coniglio che ha offerto al pubblico delle toccanti poesie , del piccolo Teo che ha interpretato un giovanissimo Ennio . Protagonista inoltre Lorena Trivellini che ha regalato un momento di grande emozione eseguendo ” Here’s To You ” scritta a suo tempo dalla grande Joan Baez con la musica di Ennio Morricone ed entrata nella storia del cinema come brano della colonna sonora del film ” Sacco e Vanzetti “.

Sono stati tanti i momenti di grande emozione suscitata dall’esecuzione dei brani leggendari di Ennio MOrricone come quando è riecheggiato in teatro il famoso ” Triello ” che ha reso immortale la parte conclusiva de ” Il buono il Brutto ed il Cattivo “con l’indimenticabile ” Carillon ” . Gli applausi scroscianti di un pubblico incantato ed emozionato hanno infine salutato la conclusione dello spettacolo , per una serata sicuramente indimenticabile.

(Giuseppe Tamponi)