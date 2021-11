Covid, mini respiro in Sardegna: i contagi calano a 87, tre pazienti gravi in meno ma altri due morti nell’Isola

Covid, mini respiro in Sardegna: i contagi calano a 87, tre pazienti gravi in meno ma altri due morti. Aumentano invece i ricoveri in area medica, sono 4 in più rispetto a ieri. Ma i contagi sono nettamente scesi e le terapie intensive calano di tre unità. Il muro dei vaccini sembra bloccare l’arrivo della quarta ondata in Sardegna.

In Sardegna si registrano oggi 87 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 2.378 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9.073 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 ( 3 in meno rispetto a ieri ).

I pazienti ricoverati in area medica sono 71 ( 4 in più rispetto a ieri ).

2.626 sono i casi di isolamento domiciliare ( 6 in più rispetto a ieri).

Si registra il decesso di due persone in provincia di Sassari.