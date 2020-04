Coronavirus in Italia, la curva torna a calare: scendono i morti e i contagiati, è una nuova schiarita

Coronavirus in Italia, la curva torna a calare: scendono i morti e i contagiati, tutti i numeri di oggi. Complessivamente 147.577 persone sono risultate positive da inizio epidemia, con un incremento rispetto a ieri di 3.951, il 2,7 per cento in più. Attualmente sono 98.273 le persone malate, in crescita di 1.396 rispetto alle 24 ore precedenti. Sono 30.455 le persone guarite, con un aumento di 1.985. I deceduti sono 18.849, 570 in più. Continuano a scendere i ricoverati con sintomi, che sono ora 28.242, e in terapia intensiva, 3.497. Oggi ben 1985 persone guarite: si torna a sperare che il virus possa rallentare davvero