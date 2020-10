Coronavirus in Italia, aumento esponenziale: 8804 nuovi contagi con record di tamponi e 83 morti

Corona virus in Italia, aumento esponenziale: 8804 nuovi contagi con record di tamponi e 83 morti. In salita anche i ricoverati in terapia intensiva, che rispetto a ieri sono 47 in più. Oggi ci sono stati 83 morti, anche in questo caso un netto aumento rispetto a ieri. Cresce la preoccupazione dunque per l’aumento dei contagi, con il premier Conte che già ieri non escludeva un nuovo lockdown, affidandosi alla responsabilità collettiva degli italiani. Mentre oggi il vice ministri Sileri ha allontanato l’ipotesi di Cridanti di un lockdown a Natale, parlando al massimo di “possibili chiusure localizzate nelle aree più a rischio”. I tamponi sono stati oltre 182mila.

In Sardegna invece sono 5.603 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 186 nuovi casi, 104 rilevati attraverso attività di screening e 82 da sospetto diagnostico. Si registra una nuova vittima residente nella provincia del Sud Sardegna: 169 in tutto.

In totale sono stati eseguiti 221.349 tamponi con un incremento di 2.382 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 180 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+8 rispetto al dato di ieri), mentre è di 28 (+2) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.816. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 2.364 (+93) pazienti guariti, più altri 46 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 5.603 casi positivi complessivamente accertati, 881 (+30) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 757 (+71) nel Sud Sardegna, 427 (+17) a Oristano, 854 (+33) a Nuoro, 2.684 (+35) a Sassari.