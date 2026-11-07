Un’intensa operazione di controllo straordinario del territorio è stata condotta in alcune zone della città dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari. L’obiettivo primario del dispositivo, articolato e ad alto impatto, è stato quello di contrastare con determinazione la criminalità diffusa, garantire la sicurezza reale e percepita da cittadini e commercianti, e monitorare i luoghi di aggregazione giovanile e le aree sensibili della movida e della stazione ferroviaria.

Il bilancio dei controlli: persone identificate e deferimenti

Nel corso delle attività sono state complessivamente identificate 53 persone, con un’attenzione particolare rivolta ai più giovani: tra i controllati, infatti, si contavano 21 minorenni.

L’attività repressiva e di verifica ha portato al deferimento in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria di 6 soggetti, responsabili a vario titolo di diverse fattispecie di reato:

evasione / inosservanza di misure cautelari: un giovane è stato intercettato dopo essersi allontanato arbitrariamente dalla comunità cui era affidato in forza di una misura cautelare; un cittadino straniero è stato sorpreso e denunciato per la violazione del divieto di dimora nel comune di Cagliari cui era sottoposto;

porto abusivo di armi: nel corso delle perquisizioni personali volte alla prevenzione dei reati contro la persona, un diciannovenne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di circa 15 centimetri, immediatamente posto sotto sequestro.

reati contro il patrimonio: è stato fermato un giovane trovato in possesso di una borsa schermata (utilizzata per eludere i sistemi antitaccheggio) contenente capi d’abbigliamento di marca, verosimilmente provento di furto, una tronchese e una boccetta di metadone;

alterazione di documenti di identità: un uomo è stato deferito per aver manomesso e rimosso artificiosamente il microchip dalla propria carta d’identità elettronica.

sicurezza stradale: particolare rigore è stato riservato alla prevenzione degli incidenti stradali. Un automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, essendo risultato positivo all’alcoltest con un tasso fino a 1,36 g/l (quasi il triplo del limite consentito); contestualmente, l’uomo è stato segnalato all’Autorità Prefettizia poiché trovato in possesso di modica quantità di cocaina (circa 0,9 g).

Sicurezza alimentare e controlli agli esercizi pubblici

Parallelamente, l’azione preventiva ha interessato il tessuto commerciale del centro storico a tutela della salute pubblica e dei consumatori. I Carabinieri delle stazioni territoriali, insieme ai colleghi del NAS di Cagliari, hanno ispezionato diverse attività commerciali e di somministrazione:

presso un market e un cocktail bar sono state riscontrate e contestate violazioni amministrative per il mancato rispetto delle procedure di autocontrollo HACCP, imponendo le relative prescrizioni e sanzioni.

Contrasto all’uso di sostanze stupefacenti

Nel quadro delle azioni mirate a frenare il consumo di droghe tra i frequentatori del centro storico, oltre al caso legato al controllo stradale, ulteriori due giovani sono stati fermati e segnalati alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90, poiché trovati in possesso rispettivamente di dosi di hashish e marijuana per uso personale.

L’operazione si inserisce in una più ampia e continuativa strategia di presidio del territorio disposta dal Comando Provinciale, volta ad assicurare una presenza capillare e rassicurante dello Stato nelle zone a maggiore afflusso di cittadini e turisti.