Buio pesto, “l’unica luce proviene dalla stazione della metropolitana. Anche le fermate del CTM presenti nella zona sono completamente al buio, e questo crea non pochi disagi e un forte senso di insicurezza, anche alla luce di ciò che si sente dire in giro. La situazione dura ormai da quasi un anno” spiega S.P.

Le preoccupazioni sono tante, c’è il timore che nell’oscurità i malintenzionati possano agire maggiormente e i rischi di inciampare e cadere sono sempre dietro l’angolo: “Si spera che la segnalazione venga presa in considerazione dalle istituzioni di competenza e che il problema possa essere risolto al più presto”.