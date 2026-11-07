Una scuola che mette al centro le relazioni, il senso di comunità e la crescita condivisa: è questo lo spirito con cui la Scuola Secondaria di via Bach, dell’Istituto 4, in collaborazione con il Parco Naturale Regionale, invita tutti gli studenti delle classi 5ª della scuola primaria della città alla suggestiva Passeggiata con le Lanterne in occasione dell’Estate di San Martino.

Dopo l’entusiasmo della scorsa edizione primaverile, l’evento torna come momento speciale di incontro tra ragazzi, famiglie e docenti per far conoscere da vicino lo stile educativo e l’accoglienza che caratterizzano la nostra scuola. L’appuntamento è per il 13 novembre alle ore 17:00 presso il Parco di Molentargius, ingresso di viale Colombo, dove verrà atteso insieme l’arrivo del buio per accendere le lanterne e camminare lungo il percorso. Chi non ne fosse provvisto potrà riceverne una già pronta sul posto.

Si raccomandano esclusivamente lumini a batteria o starlight fluorescenti, mentre sono vietate fiamme libere e candele in cera.