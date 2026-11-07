Non scappa solo a Fido ma anche a qualcuno che, anziché usufruire del bagni, scarica i bisogni fisiologici dove gli pare.

“Non è normale dover assistere a scene del genere: è una questione di decoro, igiene e rispetto per le persone che ogni giorno devono attraversarlo. Possibile che nessuno controlli?” spiega un residente.

“Pure in via De Gasperi, sotto i portici lato piazzetta, ci sono residui umani.

In quella piazza ormai c’è un degrado unico tra le deiezioni dei cani e l’immondezza che lasciano i ragazzini”.

L’auspicio è che i responsabili vengano individuati e che il decoro sia restituito ai cittadini.