Chiuso in un sacchetto e lasciato sotto il crocifisso. È stato trovato così oggi pomeriggio un neonato nella chiesa di San Gregorio Magno, in piazza Certaldo, nel quartiere Magliana a Roma.

Il piccolo, come riporta Repubblica, è stato soccorso da un parrocchiano che ha avvertito il sacerdote. Il bimbo, a cui è stato dato il nome di Gregorio, ha non più di due giorni ed stato trasportato all’ospedale San Camillo-Forlanini per accertamenti ma da quanto emerge sta bene.

Al vaglio dei carabinieri le immagini delle telecamere di videosorveglianza all’interno della Chiesa per ricostruire l’accaduto e risalire a chi ha il neonato.