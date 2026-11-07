Sono venticinque i calciatori convocati dal tecnico rossoblù, tante le assenze eccellenti, oltre ai lungodegenti Mattia Felici e Riyad Idrissi, saranno assenti Adam Obert per squalifica nonché M’Bala Nzola, che ha accusato una lesione muscolare dopo la partita, Alieu Fadera che ha riportato una lesione al bicipite femorale, Yerry Mina, anche lui per una lesione al bicipite femorale e Giuseppe Aurelio, per una lesione di basso grado al soleo.

Rientrano nella lista dei convocati quattro giovani dell’Under 20 rossoblù, Sugamele, Grandu, Akarakiri e Prettenhoffer che, viste le numerose assenze, sono stati aggregati alla prima squadra.

Nella consueta conferenza stampa di presentazione della gara tenuta ieri, Fabio Pisacane ha fatto il punto della situazione, analizzando subito le indisponibilità nella lista dei convocati e la conseguente decisione di convocare alcuni giovani dell’Under 20.

Ha inoltre parlato del Frosinone, descrivendolo come una squadra che ha un’identità chiara e precisa; formazione affrontata lo scorso anno in Coppa Italia e quindi conosciuta, con riferimento al valore di alcuni suoi giocatori.

Per quanto riguarda le scelte di formazione, ha riferito circa la possibilità di schierare Yael Trepy dal primo minuto, che a Roma aveva consentito ai rossoblu di avere maggiore profondità e che inoltre si trova in uno stato di piena crescita.

Ha accennato, altresì, alla possibilità di cambiare modulo, prendendo in considerazione l’opzione Sugawara; ha diverse soluzioni a disposizione e ha dichiarato di voler valutare fino all’ultimo.

Per quanto riguarda la sostituzione dello squalificato Obert, relativamente alla fascia sinistra, il tecnico rossoblu ha dichiarato di avere ancora un dubbio. Potrebbe essere schierato Rodriguez, ma occorre comunque riflettere bene, per capire se quella sia la scelta più adatta oppure se sia preferibile modificare l’assetto.

Ha fatto anche un accenno alla gestione degli episodi, affermando che occorre lucidità, senza continuare a pensare agli errori pregressi che hanno penalizzato oltremodo la squadra nelle ultime gare.

A prescindere dagli interpreti che leggeranno lo spartito sul campo, ritengo personalmente che sia determinante l’atteggiamento che i rossoblu riusciranno a mettere sul rettangolo di gioco, unito alla voglia di fare risultato, che dovrà essere mostrata sin da subito agli avversari.

L’apporto del pubblico sugli spalti sarà fondamentale per dare quella spinta in più alla squadra, che cercherà di regalare ancora una volta ai propri tifosi un nuovo sogno in rossoblù.