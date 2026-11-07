Un intervento di soccorso sanitario è stato effettuato nella notte tra il 6 e il 7 novembre dalla Guardia Costiera di Carloforte, che ha garantito il trasferimento urgente di un paziente dall’Isola di San Pietro al porto di Portovesme, mediante l’impiego della motovedetta S.A.R. CP 869.

L’attivazione dell’intervento è avvenuta alle ore 23:36 del 6 novembre, quando la Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte ha ricevuto una richiesta di assistenza per il trasporto sanitario urgente verso la terraferma.

Ricevuta la segnalazione, il personale di servizio ha immediatamente avviato le procedure operative e le necessarie attività di coordinamento con i soggetti coinvolti nella gestione dell’emergenza, disponendo l’impiego dell’unità navale.

Alle 23:46 l’ambulanza è giunta presso il porto di Carloforte, dove sono state avviate le operazioni di imbarco del paziente a bordo della motovedetta. Concluse le operazioni, alle 00:03 del 7 novembre, la S.A.R. CP 869 ha mollato gli ormeggi dirigendo verso il porto di Portovesme, dove era previsto lo sbarco del paziente.

L’intervento si è svolto grazie al tempestivo coordinamento tra la Sala Operativa e l’equipaggio dell’unità navale, confermando ancora una volta la costante presenza e disponibilità operativa della Guardia Costiera, anche durante le ore notturne, a tutela della sicurezza e della salute della collettività.