Concorso “Le Migliori Luminarie in Sardegna 2025”, ecco le 5 finaliste: via al voto!

Votare è semplice: commentate su Facebook sotto l’articolo, indicando il numero o il nome della vostra casa preferita: avete una sola preferenza! Avete tempo da ora alle 24 del giorno 5 gennaio 2026. Il 6 gennaio, per la festa dell’Epifania, sarà reso noto il nome del vincitore.

Come di consuetudine, i primi 3 classificati della edizione precedente sono stati esclusi dai cinque finalisti per permettere ad altre case di partecipare alla finale.

Ringraziamo tutti voi per aver voluto condividere con noi e con i lettori le vostre creazioni natalizie… e anche per aver dato un po’ di luce e colore a queste feste. Vinca il migliore!

N. 1 Casa Pusceddu Ranedda, Sardara

____________________________________________________________________________

N. 2 Casa di William e Ale, Sorgono

____________________________________________________________________________

N. 3 Casa Pireddu, Musei

____________________________________________________________________________

N. 4 Casa Sardo, Arborea

____________________________________________________________________________

N. 5 Casa Lai, San Sperate