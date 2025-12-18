Ciao sono Pireddu Erika, volevo condividere con voi la mia casa che si trova a MUSEI in località Is Argiolas nel Sulcis Iglesiente… viviamo in questa casa da circa 5 anni e ogni anno cerchiamo di addobbare con qualcosa di nuovo… per piacere personale prima di tutto perchè adoriamo il Natale ma anche per chi ha la stessa nostra passione… quest’anno abbiamo aggiunto una zona nella veranda per fare le foto con i bambini… e mettere le loro letterine…ci fa piacere quando qualcuno viene a trovarci… speriamo di poter fare ogni anni sempre meglio… tanti saluti un abbraccio.

Partecipare al Concorso “Le migliori luminarie in Sardegna” è semplicissimo: basta inviate i vostri capolavori (foto e video) insieme a nome, cognome, località e una breve descrizione all’indirizzo [email protected]