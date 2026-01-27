La Giornata Mondiale delle Zone Umide 2026 si celebra come ogni anno il 2 febbraio, data che segna l’anniversario della firma della Convenzione di Ramsar (1971). Per l’edizione 2026, il Segretariato della Convenzione ha scelto un tema che unisce ecologia e antropologia.

Il tema ufficiale per il 2026 è “Zone umide e conoscenze tradizionali: celebrare il patrimonio culturale”. Questo tema mette in luce il legame profondo tra gli ecosistemi acquatici e le comunità umane che li abitano da secoli. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza delle conoscenze locali nella gestione sostenibile di queste aree, riconoscendo che le tradizioni culturali sono spesso la chiave per la loro conservazione futura.

Nell’occasione la LIPU sarà presente a S’Ena Arrubia (fronte campeggio) domenica 1° febbraio alle ore 9,30 per l’osservazione delle numerose specie che popolano lo stagno. Prima dell’inizio del birdwatching vi sarà una breve presentazione della Giornata.