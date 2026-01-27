RADIO ZAMPETTA SARDA; GLI OCCHI DI CHI CERCA L’ AMORE DI UNA FAMIGLIA.

Arriva una richiesta di aiuto, riuscire a trovare il vero amore per Lion, quando arrivano queste richieste di adozione dietro c’ è sempre un contesto di sofferenza, quindi vi chiedo di condividere affinché arrivi al cuore della persona giusta.

Sì, è vero, è un cane di taglia grande e ha bisogno di spazio, libertà e attenzioni.

Non è un cane “da appartamento”, anche se, vi sveliamo un segreto: nessun cane lo è.

Quindi sì, prendersi cura di Lion, come di qualsiasi altro animale, richiede impegno.

Ma sapete cos’altro è vero?

Non c’è niente che tu possa fare per un cane, che riesca anche lontanamente a equiparare quello che lui farà per te.

Nel posto in cui si trova adesso non può più stare e per motivi legati alla privacy non possiamo spiegare la sua situazione sui social.

Voi però potete AIUTARCI a dare un lieto fine alla sua storia.

Ha poco più di un anno, gli piacciono le persone e i bambini, va d’accordo con i gatti, ama da morire passeggiare.

Sant’ Antioco, Sardegna.

Per info +39 347 551 4687