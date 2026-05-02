Lutto nel mondo dell’informazione cagliaritana. Se ne è andato improvvisamente a 64 anni lo speaker e anima di Radio Bonaria Silvio Cherchi. Da 36 anni Cherchi ha parlato agli ascoltatori in modo professionale e preciso, diventando un esempio anche per i colleghi.

Tantissimi ì messaggi di cordoglio da parte degli affezionati ascoltatori e degli altri professionisti, attoniti di fronte ad una scomparsa prematura ed improvvisa.

“Amico mio vero e onorato collega”, scrivono in tanti, segno della stima e dei rapporti umani che Cherchi ha saputo instaurare in tantissimi anni di carriera.