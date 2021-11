Ciclone nel Mediterraneo, in arrivo un acquazzone su Cagliari: “Massima attenzione dopo le 14”

Piogge persistenti a causa di un ciclone che imperversa nel Mediterraneo. E non è ancora finita. In arrivo un acquazzone, della stessa entità di ieri, se non peggiore, che potrebbe colpire, dopo le 14 oggi, l’area che dal basso Sulcis arriva alla Sardegna sudorientale, coinvolgendo anche la zona di Cagliari.

“In questo momento il fenomeno e la struttura ciclonica persiste e sta interessando il basso Sulcis dovrebbe interessare nelle prossime ore, stando a quello che ci è stato comunicato dal centro meteo dell’Arpas di Sassari, la parte sud orientale dell’Isola”, spiega Antonio Belloi, comandante della Protezione civile, “stamattina è stata confermata la previsione dei quantitativi di pioggia arrivati ieri. Ci si attende che il fenomeno evolva dopo le 14 ed è possibile che crei delle problematiche. Secondo i parametri di stamattina dovrebbe essere più intensa perché più concentrata nello spazio temporale. Perciò”, conclude, “raccomandiamo la massima attenzione su tutto il territorio: dal basso Sulcis, alla zona di Cagliari e alla Sardegna sud orientale”.

Riprende la polemica di ieri: perché con piogge causate da un ciclone in arrivo l’allerta era gialla?