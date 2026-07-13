Nuova allerta della protezione civile regionale per l’ondata di caldo che interessa la Sardegna. L’avviso di condizioni meteorologiche avverse sarà in vigore dalle 9 di domani, martedì 14 luglio, fino alle 18 di venerdì 17 luglio.

Secondo le previsioni, sull’Isola si registreranno temperature massime diffusamente superiori ai 37 gradi. Nelle aree interne i valori potranno raggiungere i 43 gradi, con picchi oltre i 45 gradi nella valle di Ottana, nel Logudoro e nel Campidano.

L’ondata di calore, iniziata nei giorni scorsi, proseguirà quindi per tutta la settimana. La Protezione civile invita la popolazione a evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata e a prestare particolare attenzione alle persone più fragili.