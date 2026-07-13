Scatta la stretta sui monopattini elettrici. Da mercoledì 16 luglio entra in vigore l’obbligo di assicurazione previsto dal nuovo Codice della strada e anche a Cagliari sono attesi i primi controlli. Chi verrà sorpreso a circolare senza la polizza obbligatoria rischia sanzioni.

La novità riguarda tutti i proprietari di monopattini elettrici. La copertura assicurativa dovrà essere specifica per il mezzo e coprire i danni causati a terzi durante la circolazione. Non sarà sufficiente la tradizionale Rc del capofamiglia: la polizza dovrà riportare il codice identificativo del monopattino, come previsto dalla normativa.

Anche nel capoluogo i monopattini sono ormai una presenza fissa sulle strade, dal centro storico al lungomare Poetto, passando per i quartieri universitari e le principali vie della città. Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, la Polizia Locale potrà effettuare verifiche per accertare che i conducenti siano in regola.

L’obiettivo delle nuove norme è aumentare la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti dopo il forte incremento dell’utilizzo dei monopattini negli ultimi anni. Per gli utenti, invece, è tempo di mettersi in regola per evitare multe e le ulteriori conseguenze previste dal nuovo Codice della strada.